Autocarros estão a “providenciar soluções de transbordo rodoviário” aos passageiros da CP que estão em comboios parados, ao longo da Linha Norte, devido ao incêndio que lavra hoje no concelho Ourém, anunciou a empresa portuguesa de transporte ferroviário.

A CP — Comboios de Portugal indicou à Lusa, pelas 21h15, que já havia encontrado “empresas de transporte rodoviário no sentido de providenciar soluções de transbordo”.

Num comunicado enviado esta noite às redações, a empresa adiantou que “a Linha do Norte está interrompida por ordem da Proteção Civil, entre as estações de Caxarias [Ourém] e Albergaria dos Doze [Pombal]”.

“Em consequência desta situação, vários comboios estão parados em estações ao longo da Linha do Norte, aguardando o restabelecimento de condições de segurança que permitam retomar a circulação. De igual forma, algumas partidas de comboios estão retardadas nas estações de origem”, salientou.

De acordo com a CP, todos os comboios “envolvidos nesta situação estão parados em estações”, de modo a “garantir condições de segurança e acessibilidade aos clientes”.

A principal preocupação da CP nesta situação é garantir a segurança dos seus clientes, pelo que se mantém em contacto permanente com as entidades envolvidas no combate ao incêndio para acompanhar o evoluir desta situação, e encontrar as soluções possíveis para a sua resolução”, acrescentou.