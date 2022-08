Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É a 14º morte registada no país até à data, só neste ano. O jornalista Juan Arjón López foi encontrado morto no Norte do México, na cidade fronteiriça de San Luis Río Colorado.

A equipa de investigação do estado de Sonora conseguiu corresponder as tatuagens do corpo encontrado com as de Juan Arjón López, confirmando assim a sua identidade, indica o The Guardian.

De acordo com o mesmo jornal, o ano de 2022 tem sido violento e sangrento para repórteres e outros profissionais dos meios de comunicação, sendo até à data já um dos mais mortais alguma vez registado.

A autópsia revela que Arjón López morreu por traumatismo contundente, após ter sido encontrado numa estrada estadual, numa busca iniciada a 15 de agosto quando o seu desaparecimento foi participado, segundo o jornal La Rázon.

A organização Artigo 19, uma entidade que luta pelos direitos de expressão, considerou a morte do jornalista mexicano “um assassinato que se vem somar à onda de violência criada contra a imprensa”, descreve o jornal mexicano.

A Artigo 19 lamentou a morte do profissional no estado de Sonora e exigiu ao Ministério Público que aplicasse “o protocolo aprovado para investigação de crimes contra a liberdade de expressão”, e que não considerasse o trabalho jornalístico de Arjón Lopez como “um motivo para ser morto”, declarou à mesma fonte a entidade que se posiciona contra a propagação de discursos públicos que desinformem a população, relembrando que só este ano já foram mortos 14 jornalistas no país, face aos 12 registados em 2017, um número apontado pela agência TResearch.

A Comissão de Proteção dos Jornalistas (CPJ) indica que Juan Arjón Lopez dirigia um portal de notícias “A Qué Le Temes” e escrevia essencialmente sobre crime, política local e ambiente. Os artigos mais recentes foram publicados a 2 de agosto e incluíam duas notícias curtas sobre detenções de suspeitos e furtos.

O The Guardian reforça que o México é o “país mais perigoso para jornalistas fora de zona de guerra”. A Cidade de San Luis faz fronteira com a de Yuma, no estado do Arizona, Estados Unidos da América, e é conhecida há muito tempo por bons serviços médicos e odontológicos procurados por muitos americanos. Ao longo dos anos a área começou a ser atingida por um cenário de violência devido aos cartéis de drogas estabelecidos na região.