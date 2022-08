A Polícia Judiciária de Aveiro, deteve um homem de 44 anos, suspeito de ter provocado um incêndio urbano, informou esta sexta-feira aquela polícia de investigação criminal.

De acordo com um comunicado policial, o homem foi identificado e detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da PJ sendo-lhe conhecidos “hábitos alcoólicos de longa data”.

No início do passado mês de julho, dirigiu-se a um prédio misto onde funcionou um comércio e habitação e, por motivo ainda não concretamente apurado, terá colocado o fogo numa divisão do andar superior”, relata a PJ.