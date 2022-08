Em atualização

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas num tiroteio num centro comercial em Malmö, na Suécia, esta sexta-feira, segundo a rádio local Sveriges Radio.

A polícia deslocou imediatamente partulhas para o Emporia, estando várias lojas em lockdown – ou seja, ninguém pode entrar ou sair dos espaço.

Na rede social Twitter, há vídeos da chegada das unidades policiais ao local.

SWEDEN — Emergency personnel spotted rushing to the Emporia mall in Malmo, Sweden following reports of a shooting.

Several stores are on lockdown. pic.twitter.com/VzIfYMQqAJ

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 19, 2022