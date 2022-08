Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As primeiras imagens de Matheus Nunes no Wolverhampton não mostravam propriamente o jogador mais radiante do mundo. Mais de 24 horas depois de ter chegado a Inglaterra para fazer os habituais exames médicos e assinar pelo conjunto inglês (que bateu o recorde de dinheiro pago por um jogador, superando Raúl Jiménez), o internacional português estava ainda tímido a fazer os habituais vídeos e entrevistas para os meios do clube, quase que com vergonha do novo contexto que tinha pela frente. No dia seguinte, tudo mudou. Muitos abraços com os companheiros de Seleção, muitos sorrisos com os profissionais com quem vai passar a partilhar o dia a dia, muita confiança por parte do novo treinador, Bruno Lage.

“O clube convenceu-me e conversei com alguns colegas de equipa porque jogo eles na Seleção. O treinador também, ele queria mesmo e eu queria jogar a Premier League. Penso que é o passo certo para mim e estou feliz por estar aqui. Já há muito queria vir para o Wolves. Sem dúvida que esta é a melhor liga do mundo e, como disse, é o melhor passo para mim. Estou pronto. Aconteceu tudo rapidamente”, referiu, revelando um elo curioso a Inglaterra. “O meu padrasto nasceu em Sunderland, por isso aprendi inglês com ele desde que era pequeno, e também na escola”, acrescentou nas primeiras declarações ao novo clube.

“Ele pode ser muito importante para nós tal como foi para o Sporting nos últimos dois anos. Ele é um médio box-to-box. Pode descer para juntos dos centrais e construir desde a nossa área. Quando tivermos a bola, o Matheus tem a capacidade de atacar o espaço e surgir no último terço como um um avançado. Tem todas as características que eu gosto. É um reforço importante, mas o nível de competitividade da Premier League representará um desafio diferente para o Matheus”, destacou o técnico português. “Quando o Pep [Guardiola] disse que ele era um dos melhores médios fiquei chateado porque quando ele faz uma declaração como aquela, o valor do jogador aumenta. Pensei logo que quando o quisesse contratar tinha de pagar dez milhões porque quando ele diz isso, aumenta dez milhões”, ironizou depois à Sky Sports.

Matheus getting set for his first Wolves start! ???? pic.twitter.com/urc25HTQrV — Wolves (@Wolves) August 20, 2022

Bruno Lage pedia cautela para o normal e habitual período de adaptação do jogador a uma nova realidade mas não demorou a apostar no antigo médio do Sporting, que foi titular na deslocação do Wolverhampton a Londres para defrontar o Tottenham que teve como espectador especial Ronaldo Fenómeno, antigo Bola de Ouro que tem hoje o Valladolid e o Cruzeiro. Mais: à exceção do quarteto defensivo, com Jonny Castro, Nathan Collins, Kilman e Rayan Aït-Nouri, todos os setores tinham apenas portugueses com José Sá na baliza; Rúben Neves, João Moutinho e Matheus Nunes no meio-campo; Pedro Neto, Podence e Gonçalo Guedes na frente. Sete portugueses com o objetivo de surpreender um conjunto de Antonio Conte que começou a Liga com uma goleada frente ao Southampton e um empate com o Chelsea, ao contrário do Wolves que perdeu fora diante do Leeds e empatou sem golos na receção ao Fulham de Marco Silva.

Chance of the half! Neves picks out Nunes with a delicate cross into the middle of the @SpursOfficial box, Nunes gets there but sees his headed effort miss inches wide. So close. #COYW pic.twitter.com/f6WX991olD — Wolves (@Wolves) August 20, 2022

A primeira parte melhorou uma armada portuguesa melhor e mais solta do que nos encontros iniciais, em alguns períodos com menos bola mas sempre maior capacidade de esticar jogo até à área contrária com finalização. E todo tiveram o seu momento: Rúben Neves para defesa de Lloris, num remate de fora da área após canto (6′); Gonçalo Guedes ao lado, numa iniciativa individual que terminou com uma tentativa que levou algum perigo (10′); Matheus Nunes ao lado, num desvio de cabeça após livre lateral marcado por João Moutinho (32′); Daniel Podence por cima, aproveitando um ressalto após remate de Pedro Neto (35′); de novo Guedes para defesa de Lloris, a concluir uma transição rápida. O Tottenham continuava sem uma única oportunidade de real perigo junto da baliza de José Sá, não conseguindo soltar-se do autêntico colete de forças do Wolves sem bola que pedia depois mais pragmatismo no último terço de campo.

???????????????????????????? 85' | Tottenham ???? Wolves Rúben Neves ???????? foi "bicho" o jogo todo e só perdeu o topo dos ratings por instantes, quando Kane decidiu o resultado final. A folha de serviço explica porquê ⭐️#PremierELEVEN #EPL #RatersGonnaRate pic.twitter.com/U4eP3L22Gb — GoalPoint (@_Goalpoint) August 20, 2022

Os minutos finais antes do intervalo foram aqueles que trouxeram uma maior sensação de golo e mais uma vez tendo Matheus Nunes como principal protagonista: primeiro, na sequência de um cruzamento de Rúben Neves, o médio desviou de cabeça a rasar o poste de Lloris que ficou apenas a olhar sem hipóteses (42′); depois, num lance em que Gonçalo Guedes ganhou na profundidade mas perdeu ângulo de remate, atirou forte a bater ainda num defesa contrário antes de sair para canto (45+2′). Harry Kane, com um cabeceamento que parecia ir fora mas que obrigou ainda José Sá a uma defesa apertada, deixou o único sinal de perigo para os spurs nos 45 minutos iniciais mas era a equipa de Lage que estava melhor (44′).

1 key pass Impressing on debut. ???????? pic.twitter.com/OuaDAyxOwj — Statman Dave (@StatmanDave) August 20, 2022

O descanso alterou a tendência, com o Tottenham a entrar mais forte, a ganhar cantos e a ter uma bola na trave de Harry Kane que Son não conseguiu depois desviar para a baliza (50′). Bruno Lage ainda tentou de novo inverter esse rumo, com as entradas de Dendoncker e Raúl Jiménez para os lugares de João Moutinho e Danien Podence, mas foram mesmo os londrinos a inaugurar o marcador pelo inevitável Kane, a surgir na pequena área num canto com desvio ao primeiro poste que fez toda a diferença (64′), apesar de um livre direto que passou a rasar o poste da baliza de Lloris por Rúben Neves (73′). No entanto, a estreia de Matheus Nunes, que foi destaque este sábado no The Athletic com a reportagem “Da padaria para a Premier League, a ascensão incrível”, confirmou que o médio pode ser um dos destaques do Wolves.

???????????????????????????? Tottenham ???? Wolves Outro ritmo: Matheus Nunes ???????? protagonizou uma boa primeira parte na estreia mas o motor perdeu gás na segunda etapa, como é de esperar na chegada ao louco carrossel da Premier⭐️#PremierELEVEN #EPL #RatersGonnaRate pic.twitter.com/6CyXRGHSch — GoalPoint (@_Goalpoint) August 20, 2022