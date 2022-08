Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No mesmo mês em que estreia o spin-off/prequela (“House Of The Dragon”) de uma das séries mais influentes da última década, “Game Of Thrones”, termina o spin-off e, inicialmente, também prequela, que foi uma lição para isto tudo. “Better Call Saul” (Netflix) matou o pai – “Breaking Bad” – muito depressa e foi a essa velocidade que se tornou numa outra coisa qualquer. “Better Call Saul” estreou dois anos depois (2015) do fim de “Breaking Bad” (em 2013) e ainda a primeira temporada – de seis – ia a meio e já se podia afirmar que era qualquer outra coisa para além de “Breaking Bad”. Não é uma questão de melhor ou pior, mas depressa largou essas impressões de ser apenas um spin-off/prequela e de ter de corresponder a um qualquer princípio. Tornou-se sua por seu direito.

Se ao longo da última semana – na verdade, semanas – se cruzou com imensos artigos na imprensa internacional a falarem de “Better Call Saul”, então talvez saiba do que se está a falar. “Better Call Saul” era uma espécie de último bastião de uma forma de fazer televisão. Carregava intenções de como mostrar personagens, falar sobre elas, mostrar-lhes redenção. Carregava a herança de “Sopranos”, de “Mad Men” e, claro, de “Breaking Bad”. Isto não é um exercício de saudosismo, mas há uma América – e forma de mostrá-la – presa nestas formas que lentamente tem desaparecido da ficção audiovisual, seja pela forma como vemos séries – à bruta – ou pelo efeito streaming, que nos distancia cada vez mais da ideia de televisão e nos aproxima da ideia de ecrã. Ao contrário de muitas produções atuais, “Better Call Saul” era uma série de televisão. Onde cada episódio contava e os minutos não preenchiam, mas enchiam-nos de satisfação.

Eis onde somos convidados a entrar, ao longo de “Breaking Bad” fomos introduzidos a Saul Goodman (Bob Odenkirk), nome favoravelmente suspeito, o advogado que Walter White decidiu que o representasse e que raramente terá sugerido ser um homem honesto. Saul era um figurão em “Breaking Bad”, uma daquelas personagens a quem, se nos dessem oportunidade, gostaríamos de conhecer o passado, o que o levou ali. Não onde tudo começa – uma história de origens – mas o que faz um homem ser assim. Poder-se-ia aplicar esta fórmula a outras personagens de “Breaking Bad”, mas Odenkirk deu a Saul um carisma único que elevava o interesse para outro nível.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.