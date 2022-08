A camisola usada por Michael Jordan, durante o primeiro jogo das finais da NBA de 1998, será leiloada em setembro. Espera-se que as propostas cheguem até 5 milhões de dólares (quase 5 milhões de euros), segundo noticia a CNN. É o valor mais elevado de sempre para uma camisola do basquetebolista.

O leilão será conduzido pela Sotheby’s, que, na rede social Twitter, assegurou que este é “um dos mais significativos artigos da carreira de Michael Jordan”.

Ahead of the 25th anniversary of the '97-98 #NBA season, one of the most significant items from #MichaelJordan’s career and final year with the Chicago Bulls is headed to auction this fall: Jordan’s iconic 1998 NBA Finals Game 1 jersey

Bidding opens 6 September pic.twitter.com/y30rQ6UDoa

