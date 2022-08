As surfistas portuguesas Carolina Mendes e Francisca Veselko vão discutir entre si um lugar na final do Lacanau Pro, prova do circuito Qualifying Series, em França, onde o compatriota Guilherme Ribeiro também está presente nas meias-finais da vertente masculina.

Para atingir as meias da prova de 1.000 pontos, Carolina Mendes contabilizou um total de 11,80 pontos (6,90 e 4,90) para afastar a francesa Maud Le Car, que não foi além dos 10,90 (6,00 e 4,90), enquanto Francisca Veselko obteve 11.43 (6,33 e 5,10), contra os 10,00 (6,17 e 3,83) da compatriota Camilla Kemp.

Um desfecho diferente nos quartos tiveram Yolanda Hopkins (10,67) e Mafalda Lopes (13,76), ambas afastadas pelas gaulesas Maelys Jouault (12,84) e Pauline Ado (14,10), respetivamente.

Já Guilherme Ribeiro ultrapassou o francês Sam Piter, ao amealhar 15,03 pontos (7,93 e 7,10), contra os 14,83 (8,33 e 6,50) do oponente.

Para atingir a grande final, Ribeiro terá de superiorizar-se a outro surfista gaulês, Gatien Delahaye.