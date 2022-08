Siga aqui o nosso live blog da guerra na Ucrânia

Valas, violações e execuções — o cenário aterrorizador da aldeia de Strakholissia, no norte de Kiev, invadida pela Rússia, em 12 de março, despertou o instinto de sobrevivência dos residentes. Um grupo de pescadores e as suas companheiras retiraram, em plena luz do dia e ao longo de um mês, duas mil pessoas (essencialmente crianças, idosos e mulheres). Nos seus barcos de pesca rumaram, através do rio Dnipro, ao lado esquerdo da costa ucraniana.

Tudo começou quando uma mulher grávida, à beira do parto, apareceu à porta do pescador Oleksandr Dvorianets, a implorar ajuda para ir para um hospital — já depois da pequena aldeia piscatória sido invadida. O pescador, de 39 anos, perante a ameaça eminente de atiradores, drones e helicópteros russos, arriscou a própria vida e levou-a, no seu barco, através da fronteira natural entre a Ucrânia e a Bielorrússia, para um local seguro.

????????????The Ukrainian fishermen who smuggled babies while watched by Russian snipers…

????Fishermen and women working north of Kyiv went from going out on the water to catch pike to running up to three evacuations a day ????????https://t.co/0ZsqwFCUZt pic.twitter.com/4a38NXs8w8

— Telegraph World News (@TelegraphWorld) August 7, 2022