Já se conhece o SUV “vitaminado” da Lamborghini. O construtor italiano apresentou em Pebble Beach, nos EUA, onde decorre a Monterey Car Week, o Urus Performante, a versão mais rápida do seu único modelo mais familiar, mas sem abrir mão da emoção ao volante. A nova versão do Urus é mais leve, mais potente e mais virada para a diversão e eficiência, possuindo mesmo um modo de condução Rally para que o SUV se comporte como um carro de ralis quando a circular em pisos de terra.

O Urus Performante chegou a Pebble Beach já a envergar o título do SUV de série recordista na rampa de Pikes Peak, ao atingir a linha de chegada (a 4302 metros de altitude) em 10 minutos e 32,064 segundos, depois de subir 19,9 km. Com esta nova marca, o Urus retirou 17 segundos ao melhor tempo, até então na posse do Bentley Bentayga.

O novo Urus Performante mantém o motor 4.0 V8 biturbo, mas eleva a potência dos originais 650 cv para uns mais emocionantes 666 cv. Paralelamente, o peso (2272 kg) do SUV italiano foi reduzido em 47 kg, o que dota o modelo com uma relação peso/potência mais favorável, beneficiando a velocidade máxima e, sobretudo, as acelerações.

O Urus Performante anuncia 306 km/h, mais um quilómetro por hora do que a versão standard, sendo que a ida de 0 a 100 km/h é agora efectuada em 3,3 segundos, muito melhor do que os 3,6 segundos que até aqui eram necessários. Stephan Winkelmann, o CEO da marca, define o Urus Performante como um “super SUV, que mantém a versatilidade luxuosa e continua a proporcionar uma experiência de condução emocionante”, recordando que este modelo da Lamborghini “estabeleceu um novo standard no seu lançamento”, mas agora “eleva ainda mais a fasquia” com a versão Performante.

A redução do peso foi obtida à custa da adopção de fibra de carbono, em vez da fibra tradicional. Os pára-choques, capot de motor e diversas aplicações embelezadoras da carroçaria são responsáveis por grande parte dos 47 kg ganhos em termos de peso.

Mas o Performante vai mais longe e, na tentativa de garantir uma maior eficiência, a Lamborghini diminuiu a altura ao solo do Urus, montando novas molas que reduzem a distância ao solo em 20 mm. O centro de gravidade baixa na mesma proporção, com vantagens para o comportamento. Simultaneamente, as novas jantes de 22” de diâmetro (23” opcionalmente) conseguem ainda alargar as vias em 16 mm, o que também ajuda ao comportamento, especialmente em curva. E com 666 cv sob o pé direito, toda a ajuda é pouca.