A portuguesa Olímpia Barbosa apurou-se este sábado para as meias-finais dos 100 metros barreiras ao conseguir o 10.º tempo global das eliminatórias, tendo corrido a distância em 13,29 segundos.

A marca, dois centésimos mais lenta que o recorde pessoal, estabelecido em maio, permitiu-lhe ser repescada para as meias, agendadas para domingo, pelas 18h10 (hora de Lisboa).

Barbosa, de 27 anos, foi quarta na terceira e última eliminatória, a série mais rápida, e registou o sétimo melhor tempo das 21 atletas que participaram — as três primeiras de cada heat apuraram-se diretamente, com os três tempos mais rápidos das restantes alvo de repescagem.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.