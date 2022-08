Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Haver uma final de uma grande competição com Fernando Pimenta e não partir com o habitual favoritismo a uma das medalhas é tudo menos normal mas era nesse contexto que o canoísta de Ponte de Lima partia para a corrida decisiva do K2 1.000 com o jovem João Duarte, depois das eliminatórias que não correram de feição à equipa portuguesa e de umas meias-finais onde houve sobretudo uma gestão do esforço.

Era por isso que Portugal partia para mais uma final na pista 9, com os principais favoritos às medalhas colocados numa zona mais central. No entanto, e depois do adiamento da final do K1 5.000 para esta tarde devido às más condições que se fizeram sentir em Munique, Fernando Pimenta procurava ainda aquela que podia ser a terceira medalha nestes Europeus, após o bronze no K1 500 e a prata no K1 1.000, tendo como referência ainda a vitória conseguida pela dupla na Taça do Mundo de Racice, em maio.

A distância ficará para sempre marcada na carreira do limiano, por ter sido aquela que lhe valeu a primeira medalha olímpica com Emanuel Silva nos Jogos de 2012. No entanto, e a nível de grandes provas, nunca foi uma grande aposta – tanto que não tem nenhuma medalha em Mundiais (apenas uma em K2 500 com João Ribeiro em 2010) e em Europeus (bronze em K2 500 com Emanuel Silva em 2010). Assim, continua, neste caso com uma nona posição numa prova onde não conseguiu recuperar do mau início.

Pimenta e Duarte ainda passaram em sétimo aos 250 e 500 metros, perdendo depois ainda mais tempo e terminando com o registo de 3.22,073. A vitória foi para os alemães Martin Hiller e Tamas Grossman com 3.13,812, seguidos pelos espanhóis Francisco Cubelos e Iñigo Penã (3.14,505) e pelos italianos Samuele Burgo e Andrea Schera (3.15,062). A Hungria, que tinha Balint Noé e Tamás Kulifai na equipa, não conseguiu ir além da quarta posição, falhando assim as medalhas (4.15,491).

Antes, este sábado antes do adensar das más condições que levaram ao adiamento das últimas três finais do dia, Teresa Portela acabou a final de K1 200 na quinta posição com o tempo de 41,136. A vitória foi para a dinamarquesa Emma Denjörgensen (39,848), seguida da eslovena Anja Osteman (40,061) e da polaca Marta Walczykiewicz (40,134). A húngara Anna Lucz acabou por quarto posto (40,300). Já a equipa de K4 500 constituída por João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela acabou a final A no nono lugar, numa prova que teve Alemanha, Eslováquia e França nas posições de pódio.

Também este sábado, Inês Penetra e Beatriz Lamas terminaram a final A de C2 500 no sétimo posto, com Ucrânia, Hungria e Polónia a ficarem com as medalhas. Hélder Silva também acabou a final de C1 200 na sétima posição com o tempo de 40,771, com a vitória a pertencer ao lituano Henrikas Zustautas (39,832) seguido do espanhol Pablo Graña (39.894) e do polaco Oleksii Koliadych (40,166).