Os últimos minutos da final não foram propriamente os mais pacíficos, com o sangue sul-americano dos jogadores do Peñarol a fazer-se sentir de forma mais vincada entre alguns lances que poderiam ter valido cartões amarelos e vermelhos. Diego Moreira quase que saltava sempre que via um adversário deslizar pelo chão, Martim Neto mostrou que queria ganhar tanto ou mais o ganhar o jogo do que os uruguaios. Para evitar qualquer tipo de confusão, o apito final levou todos os elementos para uma zona mais perto do banco dos encarnados, num ambiente de grande festa já com algumas GoPro e telemóveis à mistura, antes dos habituais cumprimentos com os adversários. Tudo normal, a história estava escrita, o Benfica tornara-se o primeiro campeão mundial Sub-20 da nova prova internacional criada para os juniores.

“É uma satisfação muito grande. Trabalhamos estes jogadores para jogarem ao mais alto nível. O nosso objetivo no Benfica é formar jogadores para o topo do futebol mundial, a começar pela nossa equipa que joga Champions e é de topo europeu. É ótimo termos um jogo assim, fora, com um fuso horário diferente, com uma viagem de 13 horas, num estádio contra nós, termos a equipa mais nova e eles conseguirem dar uma resposta destas, é um orgulho imenso”, começou por comentar o técnico Luís Castro.

“Sabíamos a forma de jogar do Peñarol, sabíamos os pontos fortes e os pontos mais fracos. Na primeira parte tivemos um ou outro pormenor que não estávamos a fazer tão bem, no segundo tempo já entrámos muito melhor, um remate na área, vários cantos… Sabíamos que era uma equipa madura, que trouxe jogadores que costumam ser da equipa principal, isso é ótimo para nós porque traz mais adversidade e mais dificuldade, gostamos disto. Sermos a primeira equipa a ganhar é muito importante, sobretudo por podermos levar este troféu para o Museu. Fomos muito bem tratados, do hotel ao centro de treinos, às pessoas sempre muito simpáticas, tenho de agradecer, sentimo-nos em casa”, acrescentou o treinador.

“É um orgulho levantar a taça, porque somos um clube que joga sempre para vencer. Esta equipa jogou quase toda quarta-feira, entrámos a seguir num avião para Madrid, depois para Montevideu que não fica assim tão perto, encontrámos um adversário mais velho, com grande agressividade… É um imenso orgulho mas não é nada que não esperasse porque sei os homens que tenho. Foi bom ser em Montevideu: criou mais dificuldades, o estádio teve 40.000. Preferia jogar perante os nossos adeptos mas entre campo neutro com pouco público e estádio cheio, prefiro estádio cheio porque jogamos para os adeptos”, concluiu.

Também o capitão Rafael Rodrigues partilhou a mesma visão, deixando ainda uma dedicatória especial a uma figura que continua a não ser esquecida na Luz e no Seixal. “É um grande orgulho depois da longa viagem que fizemos, conseguimos adaptar-nos bem ao jet lag, preparámos o jogo da melhor forma. Foi um jogo difícil, contra um adversário duro mas conseguimos levar a melhor. É uma vitória também dedicada ao Fernando Chalana, uma pessoa muito importante para todos nós, para todos os benfiquistas, para o país também porque foi um jogador incrível, o Pequeno Genial, e é uma vitória para ele e para todos os benfiquistas. Estamos todos de parabéns. Como já disse foi um jogo muito duro, que conseguimos preparar bem mesmo em pouco tempo, corrigimos quase tudo ao intervalo e conseguimos ganhar. Não estamos habituados a esta organização, bons campos e segurança”, destacou o lateral.

“Era uma final para decidir quem seria campeão do mundo, tivemos a sorte. É muito importante para nós sermos campeões do mundo. É sempre muito bom fazer um golo para ajudar a equipa. Estou muito contente por ser o golo da vitória. A vitória é merecida num jogo muito bem disputado e com um público a fazer de 12.º jogador para eles”, comentara antes Luís Semedo, autor do único golo do jogo.