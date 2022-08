Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O responsável pela BMW M, Frank van Meel, garantiu algo que vai acalmar os ânimos dos fãs da marca. A divisão da marca alemã que produz os desportivos mais assanhados vai continuar a apostar em modelos que aliam emoção e interior confortável e espaçoso, como é o caso do M3. Contudo, não garantiu que a próxima geração deste familiar desportivo seja animada por um motor de combustão, como até aqui, ou opte em vez disso por uma mecânica eléctrica alimentada por baterias.

Frank van Meel não parece preocupado com o futuro, sendo esta uma das conclusões que se podem retirar das declarações que deu aos britânicos da Autocar, onde não só prometeu que modelos como o M3 irão continuar a integrar a gama da marca, como a filosofia destes desportivos continuará a ser respeitada, ou seja, muito gozo, muito espaço e custos (relativamente) reduzidos.

Meel refere-se ao M3 como um modelo com uma história longa e invejável, que sobreviveu à evolução dos motores de quatro cilindros para os seis cilindros, para depois saltar para os oito cilindros e finalmente para os seis cilindros com dois turbocompressores. Mas foi aqui que o homem ao leme da BMW M abriu a porta para o próximo M3 ser 100% eléctrico, continuando a assegurar que continuaria a ser um digno sucessor do familiar desportivo.

Frank van Meel não tem problemas em admitir que “adorava ver uns modelos M electrificados, sejam híbridos ou 100% eléctricos”. Acrescentando depois: “Mas se nós avançarmos com eles, todos vão dizer que é uma loucura e por esta é que não esperávamos.” Esta abertura à motorização eléctrica nuns modelos que sempre recorreram a motores de combustão levou Meel a afirmar ainda que esta opção não será um problema, uma vez que “90% a 95% dos nossos clientes não quer saber que rumo damos às nossas motorizações, exigindo apenas um BMW M”. Apesar de admitir que efectivamente há clientes que preferem os V8, o que a BMW respeita, com a certeza que também haverá os condutores mais tech, que preferem o maior potencial dos veículos eléctricos.