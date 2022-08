Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

José Fonte abanava a cabeça a seguir ao segundo golo, Angel Gómez colocava as mãos na cintura depois de ver o terceiro, todos ficaram a olhar de forma incrédula após o primeiro. A versão mais super do super PSG tinha o primeiro grande teste na Ligue 1 numa semana particularmente atribulada num clube que muitas vezes quase que inventa problemas para ser falado por temas não ligados ao que melhor sabe fazer: jogar futebol. E essa era a grande curiosidade no encontro frente ao Lille de Paulo Fonseca, que começou a prova com uma goleada e um empate. Seria possível travar o rolo compressor? A resposta, um rotundo “não”, demorou apenas oito segundos a aparecer por um dos protagonistas dos últimos dias…

Rebobinemos o filme: depois da goleada caseira frente ao Montpellier por 5-2 (antes tinha sido 4-0 ao Nantes na final da Supertaça e 5-0 ao Clermont na estreia na Ligue 1), Kylian Mbappé foi muito falado por um lance em que pura e simplesmente desistiu de correr depois de Vitinha ter passado a bola a Messi numa saída rápida em transição. Christophe Galtier veio fazer a defesa possível do avançado para tentar que não se levantassem muitas ondas mas as mesmas acabaram por chegar no plano interno e por um companheiro de equipa, Neymar, que colocou dois “gostos” nas redes sociais em publicações que deixavam críticas à postura do internacional francês, “o novo dono do PSG”, entre elogios ao avançado brasileiro.

Hoje, no jogo do PSG, Neymar fez o gol e HUMILHOU o goleiro (mais uma vez) na cobrança do pênalti. Já Mbappé, bateu MUITO mal e perdeu. Após o jogo, o treinador disse que Mbappé será o principal batedor do time na temporada. Um absurdo! pic.twitter.com/QKYzav6Who — Portal Brasil ???????? (@portalbrasilfut) August 13, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para evitar um fogo maior, Luís Campos, conselheiro do presidente para o futebol, e o próprio Galtier convocaram reuniões com os jogadores para darem conta de que todos os problemas internos que possam existir são para resolver apenas no plano interno e não publicamente. “Ali no PSG as coisas são resolvidas internamente. Está tudo bem”, comentou depois Fayza Lamari, mãe de Mbappé que teve também um papel importante na permanência do avançado no plantel, renovando contrato até 2025.

Aparentemente, tudo resolvido. No entanto, e quando o tema de conversa no universo parisiense já era a contratação de um nutricionista a tempo inteiro para o plantel que juntou mais algumas regras àquelas que Galtier tinha deixado a nível de horas de chegadas aos treinos e proibição de utilização de telemóveis nas refeições, cortando com todas as bebidas açucaradas que antes eram permitidas incluindo Coca-Cola e Ice Tea, caiu mais uma “bomba” na imprensa, com um alegado pedido de Mbappé a Nasser Al-Khelaïfi, líder do clube, para separar o clã argentino no PSG para tirar força ao seu “inimigo” Neymar.

Depois dessa informação, Galtier preferiu apenas fugir a todas as questões que envolvessem os avançados, preferindo abordar a aposta que tem mantido no meio-campo em Verratti e Vitinha. “O Marco [Verratti] é um jogador experiente, sabe o que é jogar a um nível alto. É um jogador difícil de travar, é muito inteligente no seu posicionamento em campo e alia a sua qualidade técnica ao facto de se ligar muito bem com os jogadores da frente. O Vitinha gosta de rematar, de projetar-se em zonas mais avançadas, é um jogador ainda jovem. Tenho trabalhado nesta dupla, poderá existir outras combinações futuras, mas não podemos ter jogadores com perfis muito parecidos. O essencial é a forma como usamos a bola”, disse.

Era assim que chegava o encontro fora com o Lille, que acabou não só em goleada mas em grandes abraços entre Neymar e Mbappé, as duas grandes figuras que começaram a fazer a diferença logo na bola de saída: Mbappé deu o pontapé inicial e foi à procura da profundidade, Neymar preparou a bola para o passe longo de Lionel Messi e o francês só teve de fazer um chapéu perante a saída da baliza de Leonardo com apenas oito segundos de jogo. O conjunto de Paulo Fonseca teve sempre uma postura positiva, acabou até a primeira parte com mais posse e remates, mas o ataque do PSG foi fulminando a equipa da casa: Nuno Mendes assistiu Messi para o 2-0 num remate que parecia um passe (27′), Neymar deu a Hakimi o 3-0 (39′) e fechou as contas antes do intervalo em mais um grande golo num arranque fantástico de época.

O segundo tempo não seria propriamente o jogo com mais história e pior ficou depois do 5-0 de Neymar num lance em que Mbappé deixou passar a bola para o brasileiro antes do abraço para deitar por terra qualquer tipo de polémica entre ambos (52′) e o máximo que o Lille conseguiu fazer foi mesmo reduzir os números da derrocada com Jonathan Bamba a conseguir fazer a recarga na pequena área após defesa incompleta de Donnarumma sem proteção dos centrais (54′), antes de Mbappé fazer o 6-1 numa jogada que começou e concluiu tendo pelo meio mais um passe para golo de Neymar. Em apenas quatro jogos oficiais, Neymar já leva sete golos e cinco assistências, sendo nesta fase a mais cintilante estrela de uma constelação que tem neste momento demasiado futebol a nível interno para toda a concorrência, mas Mbappé não quis também ficar atrás, chegando ao hat-trick que fez o 7-1 final aos 87′.