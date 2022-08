Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não marcou nenhum golo, fez aquilo que acabou por ser descrito como um hat-trick de assistências. O arranque da Liga frente ao Getafe não era o mais fácil para o Atl. Madrid mas o conjunto de Diego Simeone conseguiu sair da ronda inaugural com um triunfo seguro por 3-0 com vários destaques à mistura. Álvaro Morata, que marcou dois golos a abrir e parece de regresso aos bons velhos tempos; Axel Witsel, médio que passou pelo Benfica e que chegou agora tendo sido adaptado a central por força de algumas lesões. Nahuel Molina, com uma estreia positiva na direita com Marcos Llorente. Depois, houve muito João Félix.

Além dos três passes para golo (o outro foi para Griezmann), o português esteve também em destaque na capacidade de recuperação de bolas em terrenos mais adiantados e na disponibilidade física que mostrou depois de uma lesão que lhe retirou os últimos encontros de 2021/22. Coincidência ou não, a semana foi marcada por uma alegada proposta que chegou de Inglaterra, mais concretamente do Manchester United, que daria 135 milhões de euros pelo jogador. “Priceless”, escreveram as redes sociais do clube, como que deitando por terra qualquer possibilidade de saída mesmo por um valor acima do que custou.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.