Cecilia Giménez Zueco tornou-se famosa em todo o mundo quando foi apresentada, em 2012, como a autora da tentativa fracassada de restauro da pintura “Ecce Hommo” que se encontra no Santuário da Misericórdia de Borja, em Zaragoza, Espanha.

“Com todo o meu respeito pela pintura original de Elías García, o obra mais importante agora é a restaurada pela Cecília Giménez“, declarou ao jornal El Comércio o presidente do ayuntamiento de Eduardo Arilla Pablo, referindo-se ao fenómeno que explodiu como um dos maiores memes da história da Internet.

A obra é conhecida mundialmente e já foi visitada por cerca de 300.000 pessoas de 130 países. Segundo o El Mundo, a nova versão da pintura gerou receitas de 450.000 euros com a venda de artigos de merchandising, direitos de imagem e os bilhetes de entrada no santuário.

O fenómeno cultural com origem na web

Foi há 10 anos que um blog sobre a cultura da pequena cidade de Borja revelou que, durante um inventário da arte sacra da região, tinha sido descoberto o fresco Ecce Homo pintado por Elías García, em 1930, e que a obra se encontrava num péssimo estado de conservação.

No entanto, para espanto dos autores do blog, num breve espaço de tempo a peça tinha sido alvo daquele que se tornou conhecido como “o pior restauro da história“. Cecilia Giménez, com 81 anos na altura, foi então identificada como a autora das alterações ao fresco. Com boas intenções “cheias de fé”, tentou resolver o desgaste da pintura sem dominar as técnicas necessárias, explica El Comércio.

10 anos do dia mais divertido que já aconteceu nesse site, o dia em que eu pensei que fosse ser demitida por não conseguir parar de rir nunca mais. Vida longa à obra de Dona Cecília! https://t.co/95f5t01nm9 — juliane (@_juliane) August 15, 2022

Se, num primeiro momento, o resultado final de restauro foi alvo de chacota quase mundial — e fez com que muitos utilizadores das redes sociais “não conseguissem parar de rir” –, a verdade é que a situação rapidamente se inverteu, e o ridículo começou a dar lugar à apreciação, tornando-se um evento inédito da cultura da web.

Segundo o El Mundo, Cecilia e a sua versão do Ecce Homo inspiraram iniciativas culturais como documentários, teses de doutoramento, filmes, livros, canções, bandas desenhadas, e até uma ópera em tom humorístico. Composta pelo diretor americano Andrew Flack, o espetáculo Behold the Man (Este é o homem e, em latim, Eccehomo), foi apresentado no Arizona (EUA) e será lançado em Las Vegas em 2023.

Atualmente, no 10º aniversário do restauro, Cecília encontra-se a viver num lar na cidade de Borja, juntamente com o seu filho, José António, que sofre de paralisia cerebral. Segundo o El Mundo, parte da verba gerada com a venda dos objetivos relativos ao Ecco Hommo ajuda a pagar as despesas de ambos.

Os grandes incêndios de Espanha atingiram vários municípios de Moncayo e as chamas estiveram muito próximas do santuário, que acabou por estar encerrado durante vários dias. Agora, “a igreja está novamente aberta para receber mais curiosos para ver o meme que não vai parar de ser visitado”, alerta o El Mundo.