Um vídeo da mulher de Dmitry Peskov, o porta-voz de Vladimir Putin, a dançar e a partir pratos, um ritual grego, começou a circular nas redes sociais e a causou polémica, levantando a questão sobre se estaria na Grécia. Isto, porque Tatyana Aleksandrovna Navka tem nacionalidade russa e é uma das pessoas na lista de sanções dos Estados Unidos desde março e da União Europeia desde junho.

O vídeo foi publicado pela própria Tatyana Navka na sua conta de Instagram, mas, entretanto, deixou de estar disponível. Estava acompanhado pela legenda: “Partir pratos é parte da agitação da vida noturna na Grécia. Para mim é como uma atração. O que acham?”. No vídeo pode ver-se a antiga patinadora a dançar na noite, no que parece ser um espaço ao ar livre com mesas e ambiente de festa. Na Grécia a tradição de partir pratos acontece em contexto de celebração, mas também em funerais ortodoxos e pode ser considerado um sinal de luto.

Apesar de o vídeo ter sido publicado este sábado, não havia certezas sobre quando teria sido filmado, por isso, nas redes sociais, surgiram dúvidas sobre se Tatiana estaria de facto na Grécia a incumprir as sanções aplicadas. Mas, afinal, o vídeo foi filmado na Turquia.

O Ministério da Proteção Civil da Grécia emitiu um comunicado este domingo no qual afirma que Tatiana Navka não entrou na Grécia, no âmbito das sanções impostas pela União Europeia.

O Ministério da Proteção ao Cidadão anuncia que Tatiana Navka, esposa de Dmitry Peskov, representante do Kremlin, não entrou na Grécia, pois está sujeita à proibição de entrada nos países Schengen. As suas imagens divulgadas nas redes sociais são de outro país.”

O vídeo da mulher de Peskov terá sido filmado na cidade turca de Marmaris e num restaurante cujo proprietário é grego. Manos Maggos confirmou ao site de notícias grego Protothema.gr que Tatiana Navka esteve no seu restaurante na mesa de um rico empresário russo, cujo barco navega entre a costa turca e as ilhas gregas. No site pode ler-se que a ex-patinadora esteve “encantada com os sabores do famoso restaurante, degustando vinho grego acompanhado de bons pratos de peixe”. Durante a passagem pelo restaurante houve um momento de diversão e terá sido o momento em que partiu os pratos, dançou e fez o vídeo.

A antiga patinadora campeã olímpica russa tem 47 anos e nasceu na Ucrânia soviética. É casada com Peskov desde 2015 e tiveram uma filha em 2014.