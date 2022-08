O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, felicitou esta segunda-feira os canoístas Fernando Pimenta (K1 5.000 metros) e Kevin Santos (K1 200 metros), que se sagraram campeões europeus em Munique, Alemanha.

As maiores felicitações a Fernando Pimenta, pelo desempenho excecional no Europeu de canoagem. Parabéns também ao novo campeão Kevin Santos. Muito orgulho na canoagem portuguesa!”, escreveu Augusto Santos Silva na sua conta oficial no Twitter.