O presidente do Governo da Madeira insistiu esta terça-feira que o relatório da Comissão Europeia que aponta que empresas da Zona Franca terão usufruído de benefícios fiscais indevidos é “uma vergonha” e assegurou que vai contradizer os “disparates” ali expressos.

Aquele relatório é uma vergonha, aquilo é consequência dos lóbis das outras praças financeiras e dos outros centros de negócios da Europa no sentido de prejudicar a Zona Franca da Madeira”, considerou Miguel Albuquerque, questionado pelos jornalistas à margem da apresentação de um projeto de habitação a custos acessíveis, no concelho da Calheta, na zona oeste da ilha.

Em causa está um relatório da Comissão Europeia, divulgado em 4 de dezembro de 2020 e publicado no Jornal Oficial da União Europeia na segunda-feira.

O documento aponta que o regime III da Zona Franca da Madeira (ZFM), que vigorou entre 2007 e 2013, desrespeitou as regras de ajudas estatais, pois abrangeu empresas que “não contribuíram para o desenvolvimento da região”, indicando que Portugal tinha de recuperar os apoios irregularmente prestados.

A Comissão concluiu que, das cerca de 1.700 empresas abrangidas pelo regime III de benefícios fiscais, 300 terão beneficiado de isenções superiores a 200 mil euros, valor considerado indevido por não estar em linha com as decisões de ajudas de Estado definidas.

Neste momento, há um empenho do Estado português e do Governo Regional de contradizer todos os disparates que estão lá expressos e também as próprias empresas vão contestar aquelas conclusões que, do nosso ponto de vista, são suscetíveis de ser contestadas pelas empresas que estão sediadas na Zona Franca”, salientou Miguel Albuquerque (PSD).

O presidente do Governo Regional reiterou que é necessário defender a Zona Franca da Madeira, argumentando que esta está a concorrer com “outras praças, que em algumas áreas estão a ser prejudicadas pelo sucesso” da região autónoma, designadamente no setor dos navios.

De acordo com a autoridade comunitária, o objetivo do regime III era contribuir para o desenvolvimento da região ultraperiférica da Madeira através de incentivos fiscais, dirigidos exclusivamente a empresas que criassem postos de trabalho na região, o que concluiu não se ter verificado.

A Comissão Europeia decidiu, por isso, conceder a Portugal oito meses para a execução da recuperação das ajudas.

O Estado ficou incumbido de determinar o montante a ser recuperado de cada beneficiário individual, de acordo com a metodologia estabelecida na decisão da Comissão adotada em 04 de dezembro de 2020.

No regime aprovado em 2007 foi decidido que as empresas registadas antes de 31 de dezembro de 2013 poderiam beneficiar das vantagens fiscais da ZFM até ao final de 2020.

O regime de auxílios aprovado para a ZFM visou a atração de investimento e a criação de emprego na região e traduz-se, nomeadamente, na concessão de reduções do imposto sobre o rendimento das sociedades (IRC) com incidência nos lucros resultantes de atividades realizadas na Madeira.

Reduções do Imposto do Selo e isenções do imposto sobre a transmissão onerosa de imóveis devido pelas aquisições de bens imóveis destinados à instalação de empresas na ZFM são outros dos benefícios contemplados.