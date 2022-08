O Benfica procura esta segunda-feira confirmar a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol na receção aos ucranianos do Dinamo Kiev, com uma vantagem de 2-0 conseguida na primeira mão do “play-off“.

Os “encarnados” tentam manter o registo 100% vitorioso na presente temporada — além da vitória em Lodz, no “terreno” dos ucranianos, somou dois triunfos na terceira pré-eliminatória da “Champions” e outros dois na I Liga –, no encontro marcado para as 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O Benfica procura a 17.ª presença nos grupos da “Champions”, a segunda consecutiva, depois de em 2021/22 ter superado Spartak Moscovo e PSV Eindhoven, e juntar-se ao campeão nacional FC Porto e ao “vice” Sporting, ambos já apurados para esta fase.

Mesmo com a vantagem conseguida com os golos de Gilberto e Gonçalo Ramos em Lodz, na Polónia, onde foi disputada a primeira mão, devido à guerra na Ucrânia, o treinador Roger Schmidt deverá apresentar um “onze” idêntico ao dos primeiros jogos, já depois de Gonçalo Ramos e David Neres terem recuperado de lesões.

Benfica e Dinamo Kiev defrontam-se a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, na segunda mão do “play-off” da Liga dos Campeões, num encontro que vai ser arbitrado pelo francês Clément Turpin.