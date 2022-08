Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Continuam os problemas nos serviços de ginecologia e obstetrícia. Desta vez, o bloco de partos da maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, vai estar fechado a partir das 21h desta terça-feira, e só vai voltar a receber pacientes na sexta-feira, às 9h.

A informação, avançada pela TSF e disponível neste portal do Serviço Nacional de Saúde, não é um problema que afete exclusivamente esta maternidade. Numa consulta ao mesmo portal, é possível verificar que outros hospitais de Lisboa voltam a registar, esta semana, problemas e irregularidades nos horários destes serviços.

Na Amadora, no hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, conhecido como Amadora-Sintra, o bloco de partos só funcionou, esta segunda-feira, da meia-noite às oito da manhã, e voltará a sofrer constrangimentos na próxima segunda-feira, funcionando apenas das 20h à meia-noite.

Também no hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o horário vai variar. O serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia, tal como o bloco de partos, vai funcionar, na quarta, quinta e sexta-feira, apenas em dois períodos: da meia-noite às oito da manhã e, depois, as oito da noite à meia-noite.

Não é só em Lisboa que se anunciam constrangimentos nos horários desta semana. No hospital Dr. Manoel Constâncio, em Abrantes, esta terça-feira o serviço encerra às 21h, voltando a abrir apenas às 21h de quarta-feira. Já no domingo funcionará só entre a meia-noite e as 21h. O mesmo acontecerá no bloco de partos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já no hospital de Santarém os constrangimentos estão previstos com início na quarta-feira: nesse dia, estas urgências estarão abertas apenas da meia-noite às oito e meia, ficando fechadas na quinta-feira e reabrindo na sexta às 8h30, assim como o bloco de partos, que estará fechado no sábado a partir das 8h30 e só voltará a abrir às 8h30 de domingo.

No Barreiro, no Hospital Nossa Senhora do Rosário, um cenário semelhante: serviços fechados na quarta-feira a partir das 21h, reabrindo na quinta-feira às 9h. E um bloco de partos com constrangimentos adicionais: na quarta-feira fecha a partir das 9h, voltando a abrir quinta às 9h; na sexta-feira só está aberto a partir das 21h; e domingo funcionará da meia-noite às nove da manhã e, de novo, das nove da noite à meia-noite.

Também no distrito de Setúbal, mas em Almada, o hospital Garcia de Orta terá os serviços encerrados entre as 8h de sexta-feira e as 8h de sábado, e, depois, das 20h de sábado às 8h de segunda-feira. No bloco de partos, o mesmo cenário.

À TSF, a secretária regional do Sindicato Independente dos Médicos, Maria João Tiago, sublinhou que o problema é “mesmo estrutural” e deve ser encarado dessa forma. “Não são os médicos que vão todos de férias ao mesmo tempo. (…) Estou com muito receio do inverno que aí vem, porque se nada for feito nós vamos estar a falar deste mesmo assunto no Natal, na próxima primavera”.

A situação tem sido recorrente e ainda mais discutida desde que uma grávida perdeu o bebé, em junho, numa altura em que o serviço de urgências do hospital das Caldas da Rainha estava encerrado por falta de médicos.

Depois disso, o ministério da Saúde apresentou um plano de contingência para o verão e garantiu que ninguém ficaria sem resposta do SNS, graças ao funcionamento em rede dos hospitais. Foi também criado este portal do SNS, sob proposta da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos, para informar as grávidas destes constrangimentos.