Costas para trás, braço dobrado, o outro para a frente a apontar para o céu. A inconfundível pose de Usain Bolt, que o atleta reformado usava para festejar as suas vitórias na pista, vai passar a ser uma marca registada.

Pelo menos, é essa a intenção do próprio Bolt, uma vez que o antigo atleta entregou um pedido para patentear um logótipo com a sua famosa pose junto do gabinete de Patentes e Marcas Registadas dos Estados Unidos, na semana passada.

Como escreve a Sky News, o jamaicano, que ganhou oito vezes o ouro olímpico graças às velocidades inéditas que conseguia atingir, ultrapassando recordes de velocidade um após o outro durante a sua carreira no atletismo — ainda hoje mantém os recordes dos 100 e 200 metros –, quer agora, na sua reforma das pistas, aproveitar a pose com que festejava e que ficou célebre nos Jogos Olímpicos de 2008.

Segundo o pedido que entregou, vai agora querer usá-la como imagem de uma série de produtos, incluindo óculos de sol, joalharia, roupas, malas, bens desportivos, restaurantes e bares.

O documento refere um logótipo com “a silhueta de um homem numa pose distintiva, com um braço dobrado e a apontar para a cabeça e o outro braço levantado a apontar para cima”, cita também a Sky News.

Bolt retirou-se do atletismo depois do Campeonato Mundial de 2017, em Londres, e anunciou o fim da sua carreira desportiva em 2019. O campeão jamaicano fez parceiras regulares, e lucrativas, com marcas para fins comerciais durante a sua carreira, como recorda a Bloomberg, citando as suas colaborações com a Pumba ou a Pepsi, e tem ainda ações em várias empresas, da desportiva Wylde à marca de gilettes Champion Shave.