O Governo vai aumentar o tecto máximo de ajudas às empresas no âmbito do apoio para indústrias utilizadoras intensivas de gás natural, de 400 mil euros para 500 mil euros. A notícia é avançada pelo Público, esta terça-feira, que cita fonte oficial do Ministério da Economia e do Mar, liderado por António Costa Silva.

O aumento do apoio pago por empresa vai constar no pacote de medidas para fazer face à inflação, que será apresentado em setembro pelo Governo. Esta ajuda a fundo perdido visa compensar as empresas pelos aumentos excecionais do preço do gás natural. São abrangidas, por exemplo, empresas de cerâmica, metalúrgicas, vidros ou têxtil, que consomem muito gás.

Segundo o Público, Costa Silva ainda terá de negociar o aumento do tecto máximo com a Comissão Europeia, mas Bruxelas já deu sinais de dar aval à medida. O ministério quer ainda aumentar a taxa de 30% que cobre a diferença entre os custos com o fornecimento de gás de 2021 e de 2022, devido ao aumento dos preços causados pela guerra na Ucrânia.

O apoio foi anunciado em abril e só teve luz verde dos serviços da concorrência da Comissão Europeia em junho, como escreveu o Observador. Nessa primeira fase, candidataram-se mais de 180 empresas intensivas em gás e foram apoiadas mais de 150 empresas. Foram pagos 11 milhões de euros, dos 160 milhões anunciados. Ao jornal Eco, o Governo já disse esperar mais candidaturas na próxima fase.

O Ministério da Economia adianta ainda ao Público que o Governo quer avançar com a execução das estratégias do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) relativas à descarbonização da indústria. Em outubro, pretende assinar os primeiros contratos com as candidaturas escolhidas.