A médio inglesa Jill Scott anunciou esta terça-feira o fim da carreira como futebolista profissional, aos 35 anos, fechando um percurso com 161 internacionalizações por Inglaterra e que culminou com a conquista do Euro2022.

A decisão surge um dia depois de Ellen White, recordista de golos pela seleção, ter comunicado o abandono, e fecha um ciclo para Inglaterra: Scott estreou-se em 2006 e só Fara Williams, com 172, tem mais jogos pela seleção principal.

Como White, também a médio tinha representado o Manchester City, e ambas jogaram na final, vencida à Alemanha por 2-1 no prolongamento, em Wembley.

“Estou a dizer adeus ao futebol, mas isto é para se celebrar. Nada de caras tristes, divertimo-nos demasiado para acabar em lágrimas”, escreveu, num texto publicado no sítio online especializado The Players’ Tribune.

Além do título europeu, a antiga médio de Sunderland, clube da sua terra natal, Everton, Aston Villa e City venceu todos os troféus nacionais do mais alto nível, incluindo o campeonato, em 2017

Em 2009, marcou o golo decisivo na meia-final do Europeu, contra os Países Baixos, e representou a Grã-Bretanha em dois Jogos Olímpicos, e até o príncipe William se despediu de uma “pioneira do futebol feminino”, de quem ainda assim não sentirá falta “dos cortes de carrinho”, brincou, na rede social Twitter.