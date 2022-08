O Instituto de Emprego da Madeira (IEM) tinha 10.339 desempregados inscritos no final de julho, o que representa uma diminuição de 44,6% em comparação com o mesmo mês de 2021, divulgou esta terça-feira o governo Regional.

Em termos homólogos, segundo o executivo, “contam-se menos 8.307 desempregados” na região.

O executivo (PSD/CDS-PP) sublinha que em julho se registou uma diminuição de 565 desempregados inscritos em comparação com o mês imediatamente anterior (junho), “numa variação de 5,2%“.

Esta variação mensal, acrescenta, é “a segunda descida mais acentuada de entre todas as regiões” do país. A média nacional, é recordado na nota, foi de -1,8%.”

No que diz respeito às colocações, a Madeira e os Açores destacam-se como sendo as únicas regiões com um crescimento homólogo das mesmas (+27,5% e +10,6%, respetivamente), enquanto todas as outras regiões registam decréscimos”, indica.