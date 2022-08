Um homem, de 40 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por estar fortemente indiciado da tentativa de homicídio de outro homem, de 41 anos, com uma arma branca, no concelho de Beja, foi esta terça-feira revelado.

Em comunicado, a PJ explicou que o crime de homicídio qualificado na forma tentada ocorreu no sábado, no interior de uma moradia partilhada pelo arguido, pela vítima e por outros coabitantes, todos trabalhadores rurais.

Fonte policial contactada pela agência Lusa revelou que o arguido, de nacionalidade estrangeira, já foi presente a tribunal, que lhe decretou como medida de coação a prisão preventiva.

As alegadas agressões perpetradas pelo arguido provocaram à vítima, também de nacionalidade estrangeira, “graves lesões”, pelo que foi conduzido ao Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, “onde se encontra com prognóstico reservado”, de acordo com o comunicado da PJ.

Na sequência da investigação desencadeada, foi possível apurar que a vítima foi agredida por um indivíduo com o qual partilhava a habitação e cujo relacionamento pessoal se vinha deteriorando há dias”, relatou a PJ.

O detido “recorreu a arma branca como instrumento de agressão”, acrescentou a polícia de investigação criminal.

Segundo a fonte policial contactada pela Lusa, “o desentendimento entre os dois terá acontecido ao final do dia de sábado”, tendo a PJ sido alertada “na madrugada de domingo”.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Beja.