O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, avisou que o Presidente russo está a apostar que a resposta europeia à invasão da Ucrânia se vá fraturando, à medida que se continuam a fazer sentir os efeitos da inflação e da crise financeira nas carteiras dos eleitores.

Numa entrevista à AFP, o Alto Representante para a Política Externa da UE alerta que Vladimir Putin “vê o cansaço dos [países] europeus e a relutância dos seus cidadãos em suportar as consequências do apoio à Ucrânia”.

