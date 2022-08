O Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Madeira (SITAM) manifestou-se esta terça-feira contra a proposta de contrato coletivo de trabalho apresentada pela associação empresarial do setor, porque “enfraquece gravemente” os interesses dos trabalhadores.

“É uma sucessão de retirada de direitos aos trabalhadores“, declarou Ivo Silva, presidente da direção do SITAM, que esta terça-feira procedeu à entrega de um documento de protesto à proposta de contrato coletivo para o setor do comércio na Quinta Vigia, sede da presidência do Governo Regional (PSD/CDS-PP), e nas secretarias da Economia e da Inclusão Social e Cidadania, no Funchal.

Ivo Silva disse, por outro lado, que a proposta foi estabelecida entre a ACIF — Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e o SICOS — Sindicato Independente do Comércio e Serviços, uma estrutura que não tem representação na região autónoma.

Como não conseguiam esvaziar o [atual] contrato coletivo de trabalho celebrado com o SITAM, descobriram um sindicato no continente, que não conhece minimamente a situação laboral, o tecido empresarial, não tem associados, mas celebram uma proposta de contrato coletivo de trabalho com eles e remeteram para publicação à Direção Regional do Trabalho”, declarou.

Ivo Silva alertou para o facto de a proposta conter uma “quantidade de cláusulas” que o SITAM recusa, porque “enfraquece gravemente” os interesses dos trabalhadores.

Como exemplo, referiu que atualmente uma diuturnidade é de 73 euros de três em três anos, ao passo que proposta da ACIF/SICOS aponta para 25 euros de cinco em cinco anos.

Por outro lado, sublinha a existência de uma “cláusula extremamente perigosa” que determina a caducidade do contrato coletivo na falta de acordo entre associação patronal e os sindicatos.

“O SITAM apresenta uma oposição fundamentada exatamente por estes motivos”, declarou.