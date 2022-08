A nova tabela salarial dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica será aplicada na Região Autónoma da Madeira a partir de outubro e com efeitos retroativos a janeiro deste ano, indicou esta terça-feira o Governo Regional (PSD/CDS-PP).

“Serão aplicadas as tabelas remuneratórias e todas as alterações de carreira previstas no novo regime jurídico aplicável à carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica do Instituto de Segurança Social da Madeira”, afirmou a secretária de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, vincando que 28 profissionais vão beneficiar destas atualizações.

A governante insular reuniu-se esta terça-feira com representantes do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, no Funchal, para analisar temas como a aplicação das tabelas remuneratórias, o descongelamento e o reposicionamento na carreira, decorrentes da aplicação das alterações ao regime jurídico do setor.

“Estes profissionais desempenham um papel fundamental no apoio aos nossos idosos e às pessoas com deficiência nas diversas respostas sociais desenvolvidas em prol desta população em situação de maior vulnerabilidade”, sublinhou, reforçando ser da “mais fundamental justiça” a aplicação do novo regime jurídico.

“Esta foi uma reunião muito importante, de forma a esclarecer todas as questões do sindicato, bem como assuntos pendentes, que ficarão resolvidos em breve”, disse Rita Andrade.