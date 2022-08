Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma grávida que vive no Seixal entrou em trabalho de parto, foi transportada de ambulância para o Hospital de Santarém e acabou por ter o filho nas Caldas da Rainha. Esta terá sido uma consequência dos constrangimentos nas urgências de obstetrícia, que obrigaram a mulher a percorrer centenas de quilómetros para ter o seu filho e, esta quarta-feira, a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo anunciou que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do atendimento e do parto.

Este caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, avançou o Correio da Manhã. A grávida de 26 anos chamou o INEM, na sequência de dores abdominais, mas a falta de profissionais de saúde nas escalas dos serviços de urgência de obstetrícia dos hospitais mais próximos, terá impedido que fosse atendida em Lisboa e em Setúbal.

Assim, a ambulância foi até ao Hospital de Santarém. “Disseram-nos que tinha havido um erro do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que não devíamos ter ido para Santarém, porque deixavam de ter anestesista a partir das oito da manhã”, explicou o marido da grávida. Nesta unidade ainda “ficou durante duas horas à espera, numa maca deitada, por uma nova ambulância que a levasse para outro hospital”. De Santarém foi então para o Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha, hospital onde ocorreu o parto.

Ao Jornal de Notícias, o Hospital de Santarém explicou que a mulher “foi observada por uma médica obstetra e apresentava um quadro clínico de gravidez de baixo risco, encontrando-se em início de trabalho de parto”. Como este hospital ia entrar em contingência, por falta de anestesista, e o parto ia realizar-se depois durante esse período, a mulher teve de ser transferida.