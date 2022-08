Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades russas detiveram Yevgeny Roizman, um conhecido membro da oposição na Rússia, por criticar a guerra da Ucrânia. De acordo com a agência de notícias TASS, Roizman está a ser investigado por “desacreditar o Exército russo”.

O The Guardian acrescenta que o antigo presidente da câmara de Ecaterimburgo, a quarta maior cidade russa, está a ser acusado de usar a palavra “invasão” à luz de uma nova lei que proíbe as críticas às Forças Armadas. Segundo o mesmo jornal, Roizman pode ser condenado a vários anos de prisão.

Yevgeny Roizman é um raro exemplo de um membro da oposição que conseguiu ter sucesso na política russa. Autarca de Ecaterimburgo de 2013 a 2018 e ativista, permaneceu uma destacada figura pública, criticando abertamente as políticas do Kremlin, em particular em relação à invasão da Ucrânia, e mostrando o seu apoio a Alexei Navalny, líder da oposição atualmente na prisão. Desde o início da guerra, a 24 de fevereiro, foi multado três vezes pelas suas declarações.

Em março, em declarações ao Observer, confessou perceber o que é que sentiam os anti-fascistas durante o Terceiro Reich. “Mas não posso fugir, é impensável fazê-lo”, declarou, admitindo, numa entrevista a um outro órgão de comunicação, que mantinha uma bolsa com uma escova e pasta de dentes em caso de ser detido.