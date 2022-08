O Papa Francisco deplorou esta quarta-feira a guerra em curso na Ucrânia, que foi desencadeada há seis meses pela Rússia, conflito que classificou com uma “loucura” e que está a atingir vítimas “inocentes“.

“Renovo o meu apelo a implorar a paz para o querido povo da Ucrânia que há seis meses sofre a dor da guerra. Espero que sejam adotados passos concretos para que seja alcançado o fim da guerra e afastar o risco de um desastre nuclear em Zaporijia“, disse o líder da Igreja Católica dirigindo-se aos fiéis presentes na audiência geral de quarta-feira no Vaticano.

O Papa recordou os “prisioneiros” e todos aqueles que se encontram “em situação de fragilidade”, pedindo às “autoridades responsáveis que lutem pela libertação” destas pessoas.

Francisco referiu-se também “às crianças, refugiados e órfãos”, “tanto russos como ucranianos”. “Penso na crueldade, nos inocentes que estão a pagar esta loucura, a loucura de todas as partes, porque a guerra é uma loucura. Os inocentes pagam pela guerra”, sublinhou, acrescentando críticas à indústria do armamento. “São eles que ganham com a guerra” disse.

O pontífice recordou igualmente outros países que enfrentam situações de guerra como a Síria e o Iémen, pedindo “paz para todos”.

O Papa Francisco recebeu recentemente o embaixador ucraniano junto da Santa Sé, Andrii Yurash, numa altura em que o Vaticano estuda uma possível viagem do pontífice a Kiev para pedir o fim da guerra.

Esta deslocação à capital ucraniana, ainda não confirmada, poderá acontecer antes da visita do pontífice ao Cazaquistão, prevista para 13 de setembro.