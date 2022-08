Um homem foi detido pela polícia na cidade de Podolsk, na Rússia, após ter derrubado uma coluna que tocava o hino nacional. “Em Podolsk, perto de Moscovo, um homem atirou bruscamente ao chão uma coluna, a partir do qual tocava o hino russo. Ele foi detido pela polícia”, avança a agência NEXTA.

In #Podolsk, near #Moscow, a man roughly threw a speaker to the ground, from which the #Russian anthem was playing. He was detained by the police. pic.twitter.com/CChUUZhEUa

