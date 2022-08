O Instituto Nacional de Petróleos de Moçambique (INP) disse esta quarta-feira que ainda decorre a ancoragem da plataforma flutuante do consórcio da multinacional italiana ENI que vai exportar gás natural na bacia do Rovuma, no norte do país africano.

“Temos apenas o comissionamento [ancoragem] da plataforma flutuante em curso e o que posso dizer é que o processo está a decorrer dentro das condições previstas”, disse o presidente do INP, Nazário Bangalane, em declarações ao Notícias, o principal diário moçambicano.

Bangalane reagia a notícias veiculadas nos últimos dias por vários meios de comunicação social de que o navio que vai transportar o primeiro gás da bacia do Rovuma está a caminho do campo de produção nas águas do norte de Moçambique.

O presidente do INP avançou que “não está previsto nenhum carregamento”, assinalando ainda que “não há indicação de nenhum navio que esteja a caminho para carregamento de gás”.

Nazário Bangalane escusou-se a avançar datas para a primeira exportação de gás natural liquefeito, assegurando que logo que as condições estiverem criadas a operação será anunciada.

Anteriormente, as autoridades moçambicanas e a petrolífera ENI tinham anunciado o início da exportação de gás natural pela plataforma no segundo semestre deste ano, mas têm-se mostrado mais cautelosos em relação às datas para a concretização deste passo.