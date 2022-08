Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era apenas a primeira jornada de um grupo com seis jogos, era apenas a fase de pré-qualificação para um Campeonato da Europa, era mais do que um mero encontro de basquetebol para Portugal. O compromisso da Seleção na Roménia seria sempre especial pela estreia de Travante Williams, jogador norte-americano há alguns anos no país que já se sagrou tricampeão nacional (dois títulos na Oliveirense, um no Sporting) e que voltou a ficar em Alvalade apesar da proposta substancialmente superior que tinha em mãos de um clube da Turquia. No entanto, o facto de assinalar a primeira internacionalização A de Neemias Queta, o jogador que furou o tabu português na NBA, criava um outro entusiasmo à volta da partida.

Portugal não tem propriamente um grande histórico em termos internacionais, com a última participação em três fases finais a remontar a 2011 (na Lituânia, com cinco derrotas noutros tantos jogos, abaixo do 15.º lugar de 1951 e da grande sétima posição em Espanha no ano de 2007), mas a presença do poste da equipa dos Sacramento Kings, aliado a novos valores que vão aparecendo e que estão na calha como Rúben Prey de 17 anos que joga em Espanha, dava uma nova alma ao conjunto comandado por Mário Gomes. “É o próprio jogo que nos vai dizer a nossa condição. Temos um grupo muito bom, com boa química. Não estamos na melhor forma em termos físicos e por isso o aspeto mental vai ser decisivo. Temos de defender bem, ganhar ressaltos e atuar em contra-ataque”, tinha destacado o selecionador.

“Vai ser uma grande experiência e estou feliz pela minha estreia na Seleção. Fizemos bons jogo treino. Foi muito agradável jogar ao lado de jogadores que conheço bem, amigos que me ajudaram na minha carreira. É muito bom voltar a jogar com eles na mesma equipa”, resumira Neemias Queta. E foi essa estreia de que se tornou um sonho para Portugal, que conseguiu superar todas as questões negativas no plano logístico durante a preparação para a partida para vencer de forma convincente por 75-59.

Portugal teve uma entrada muito forte na partida, com Travante Williams a fazer cesto e falta na primeira ação pela Seleção e Diogo Brito a converter mais dois depois de um roubo de bola, iniciando um parcial de 8-0 a abrir. Neemias Queta, que tem trabalhado sobretudo o capítulo do lançamento mais longe da zona do garrafão, continuava com uma percentagem de lançamento baixa mas fazia a diferença na defesa e nos ressaltos até à reação dos visitados, que com dois triplos conseguiram aproximar-se e fecharam o primeiro período com uma desvantagem que não refletia o que se passara nos dez minutos (17-14).

Rafael Lisboa, com uma grande entrada no jogo, recolocou a vantagem nos oito pontos com um bom tiro exterior (24-16) antes de nova reação dos visitados, que conseguiram depois ir criando dificuldades à Seleção no plano ofensivo. Foi aí também que a relevância de Neemias Queta se voltou a sentir, com o poste a conseguir equilibrar a luta pelas tabelas quando os romenos apostavam nessa vertente mais física do jogo, antes de dois triplos seguidos de Travante Williams e Francisco Amarante que colocaram a equipa portuguesa com a maior vantagem ao longo de todo o encontro na chegada ao intervalo (42-30).

A entrada no segundo tempo acabou por ditar aquilo que seria o resultado final, com Portugal a chegar aos 18 pontos de avanço (48-30). Ainda houve alguns esboços de reação da Roménia sempre tendo por base a quantidade de ressaltos ofensivos que iam ganhando quando Neemias Queta saía para descansar alguns minutos, mas a diferença manteve-se sempre na casa dos dois dígitos, o que permitiu outro tipo de gestão da partida até a uma grande vitória que teve mesmo o poste dos Sacramento Kings como principal figura da Seleção, com um encontro que terminou com 20 pontos, dez ressaltos e três desarmes onde se destacaram ainda Travante Williams e um Rafael Lisboa cada vez mais evoluído.