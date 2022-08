Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cantora que representou a Rússia no festival da Eurovisão em 2021, estará a ser alvo de uma campanha de ciberbulling por se ter manifestado contra a invasão russa da Ucrânia.

Manizha Sangin tem sido uma das críticas da invasão, a que se refere como um “conflito fraterno” que vai “contra a vontade” da população russa.

Segundo o porta-voz da artista, as críticas à invasão fizeram dela um alvo de uma campanha online. “Ela [Sangin], a sua equipa e os promotores receberam muitas ameaças“, revelou à BBC Sergey Yakovlev.

Contactado pelo canal britânico, a organização do Festival Aleksandrovskaya Fortress, onde a cantora vai atuar, confirmou que está a ser bombardeado com queixas. “Infelizmente, recebemos uma quantidade significativa de emails e telefonemas de pessoas que parecem descontentes com o apoio de Manizha pela paz”, explicaram. No entanto, dizem não ver nenhum impedimento na posição da artista para a participação no evento, que decorre em setembro.

O Meduza, um jornal independente russo, indica que, durante todo o verão, foram cancelados concertos de músicos que se pronunciaram contra a invasão da Ucrânia. Sangin já teve, inclusivamente, um concerto cancelado em julho no Glavklub, em Moscovo. Na altura o clube explicou que a decisão teve por base “pressões das autoridades estatais”. O jornal adianta que a cantora foi também incluída numa “lista negra” não oficial que circulou nos meios de comunicação russa de artistas banidos por falarem contra a guerra.

Originalmente do Tajiquistão e noiva de um ucraniano, a artista tem apelado por várias vezes à paz.”Não quero nada além de paz. Crianças, mulheres, soldados estão a morrer“, escreveu numa publicação no Instagram em março. No post, Sangin admitia que o conflito trazia memórias da sua infância, quando teve de fugir do país natal devido à guerra civil.

Pouco depois da invasão russa, lançava a música “Soldado”, originalmente escrita sobre a guerra no país de origem, cujo refrão repete a expressão: “Para a nossa guerra”.

“Quando vês estas tragédias a partir de dentro a tua posição torna-se clara. Não queres que volte a acontecer a ninguém”, disse em entrevista à NPR. “É hediondo, tenho 31 anos e ainda me lembro. (…) À nossa mesa dizemos sempre: que haja paz, que haja paz”, acrescentou.

A cantora participou no festival da Eurovisão do ano passado, tendo acabado em nono lugar com uma canção sobre as mulheres russas.

Este ano a Rússia foi banida do concurso. A decisão da União Europeia da Radiodifusão (EBU), que organiza o evento, foi justificada com base nas regras e valores, afirmando que traria “descrédito à competição”. A edição de 2022 ficou marcado pela vitória dos ucranianos Kalush Orchestra, que decidiram leiloar a estátua para angariar fundos para exército ucraniano.