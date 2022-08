Com o fim do Dia da Independência, o Presidente da Ucrânia lembrou o ataque desta quarta-feira a uma estação ferroviária em Chaplyne, na região de Dnipropetrovsk. “Chaplyne é a nossa dor hoje. Neste momento há 22 mortos”, afirmou, acrescentando que as operações de resgate no local vão continuar.

No discurso diário, Zelensky garantiu que os “invasores” vão ser responsabilizados por tudo o que fizeram e serão expulsos do país. “Nenhuma mancha deste mal vai permanecer na nossa Ucrânia livre. Vamos fazer o nosso caminho para a vitória. Vai acontecer!”, sublinhou.

Através do Twitter já foram partilhadas várias imagens do ataque onde, segundo Zelensky, morreu uma criança de 11 anos.

. @ZelenskyyUa 22 people were killed, and near 50 more were injured after russian shelling of Chaplyne railway station in the Dnipro region. pic.twitter.com/kK2AP7uIYy

Some photos coming in of the Russian strike on a railway station in Сhaplyne (between Donetsk and Dnipro). Zelensky said that there are at least 15 killed/50 wounded, making it one of the deadliest single strikes since the Russian strike on Kramatorsk.https://t.co/n3DWJlPaeU pic.twitter.com/aoxjeqByXV

