A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Mirandela, no distrito de Bragança, um homem “fortemente indiciado” por abuso sexual de três crianças, foi esta quarta-feira divulgado.

De acordo com comunicado da PJ, os factos ocorreram no período compreendido entre os anos de 2016 e 2022, no interior de duas residências, localizadas numa localidade de Mirandela, sendo vítimas três crianças, com idades compreendidas entre os 9 e os 13 anos.

O detido, de 53 anos de idade, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.