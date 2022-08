Um juiz ordenou esta quinta-feira que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgue uma versão editada da declaração sobre as buscas do FBI realizadas à mansão do ex-Presidente norte-americano Donald Trump na Florida, em 8 de agosto.

A diretiva do juiz Bruce Reinhart surgiu horas depois de a polícia federal ter enviado sob sigilo as partes da declaração que querem manter em segredo à medida que investigação avança.

O magistrado disse que o departamento deve apresentar a sua versão redigida até às 12h00 de sexta-feira.

As propostas de redação pelo Departamento de Justiça provavelmente vão ser extensas, por isso não é claro quanto novas informações sobre a investigação serão reveladas. Reinhart deu até esta quinta-feira às 12h00 para entregar as propostas de redação sobre as informações na declaração que deseja manter em segredo.

A declaração deverá conter informações importantes sobre a base do FBI para executar um mandado de busca em Mar-a-Lago, em Palm Beach, em 8 de agosto. Documentos já divulgados mostram que o FBI recuperou da mansão do ex-chefe de Estado 11 conjuntos de documentos confidenciais.

Os registos também mostraram que o FBI estava a investigar a “retenção intencional de informações de defesa nacional”, a ocultação ou remoção de apontamentos do Governo e obstrução de uma investigação federal.

Vários órgãos de comunicação social norte-americanos haviam pedido a divulgação do depoimento no tribunal na semana passada, citando o interesse público pelas buscas do FBI à mansão de Trump.

O Departamento de Justiça opôs-se à publicação, dizendo que a divulgação arrisca comprometer uma investigação criminal em andamento, revelar informações sobre testemunhas e divulgar técnicas de investigação.

Reinhart disse que, embora fosse sensível às preocupações do departamento, não estava inclinado a manter todo o documento selado e instruiu os funcionários a enviar as propostas de redação, refletindo as informações que desejam manter sigilosas.