A sinistralidade rodoviária agravou-se em agosto deste ano, superando os números dos últimos dois anos de pandemia com o registo de 30 vítimas mortais só na primeira quinzena deste mês.

As estatísticas da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) comprovam o aumento de acidentes rodoviários no verão: existem quase seis mil acidentes (5754) na primeira quinzena de agosto. O Jornal de Notícias (JN) adianta ainda que estes dias podem ser os mais mortíferos dos últimos quatro anos.

Num dos indicadores de análise da sinistralidade, os casos de vítimas mortais e seguindo a referência deste mês característico de muita afluência nas estradas devido às férias, as autoridades registaram 28 mortes no ano de 2019, 17 em 2020, 27 em 2021 e 3o no presente ano.

O diretor-geral da Prevenção Rodoviária Portuguesa, Alain Areal alertou a possível falta de representatividade dos dados aferidos. “Os dados a um curto período de tempo podem não ser ainda muito representativos“, explica ao JN, insistindo que a diferença comportamental entre os condutores que estão a caminho das férias e os que estão de regresso, podem influenciar a sinistralidade registada em agosto.

Desde o início do ano até ao dia 15 de agosto, os militares da GNR verificaram um total de 1123 feridos graves ultrapassando os 1072 feridos do ano de 2019, o que confirmou a ultrapassagem dos valores da sinistralidade antes da pandemia de Covid-19, noticia o JN.

“É expectável mais sinistralidade agora por causa do maior volume de tráfego (face a 2020 e 2021)”, aponta o diretor à mesma fonte. Os indicadores de acidentes rodoviários diminuíram nos anos referidos devido aos períodos obrigatórios de confinamento que refletiram na redução da mobilidade nas estradas.

Segundo Alain Areal as campanhas de sensibilização e o reforço das ações de fiscalização produzem ganhos na segurança rodoviária, salientado a importância da educação rodoviária.

A campanha “Viajar sem pressa” da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), realizada entre os dias 16 de agosto e 23 de agosto, permitiu identificar 19,7 mil condutores em excesso de velocidade através de radares.

A campanha da ANSR alertou para todos os riscos da condução em excesso de velocidade, a principal causa de um terço dos acidentes rodoviários mortais, indica o JN.

De acordo com os dados disponíveis da GNR, cerca de 432 condutores e passageiros foram sensibilizados no âmbito desta campanha, que durou sete dias. A iniciativa estava inserida no Plano Nacional de Fiscalização 2022 e realizou operações em Lisboa, Coina, Torres Novas, Castelo Branco, Leiria, Trofa e na ilha da Madeira.