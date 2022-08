Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram registados confrontos entre polícia e eleitores junto ao consulado de Angola em Lisboa, durante a madrugada desta quinta-feira. Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) ficou ferido, confirmou a própria força policial em comunicado.

De acordo com a PSP, que admitiu ter feito uma intervenção para proceder à “reposição da ordem pública”, foram atiradas pedras contra um autocarro que transportava funcionários da embaixada de Angola. Uma delas terá atingido um dos agentes da autoridade, que teve de ser assistido no hospital por ferimentos na cabeça.

A polícia explica que após o encerramento das urnas no consulado de Lisboa, mantinha-se “um elevado número de pessoas no exterior” do edifício, razão pela qual reforçou o contingente no local.

“Para evitar a escalada de tensão e eventual confronto por parte dos manifestantes, foi decidido que os delegados e funcionários, sairiam por uma porta secundária e seriam acompanhados pela Polícia até ao autocarro que os transportaria para a unidade hoteleira”, detalha ainda o texto enviado pela PSP às redações, explicando que, no momento em que se aperceberam desse facto, foram vários os manifestantes que se concentraram nessa rua e “adotaram um comportamento hostil, com arremesso de pedras e diversos objetos”.

Num vídeo do incidente, entretanto publicado no Twitter, percebe-se que a revolta dos eleitores se prende com a não afixação das atas com os resultados apurados naquela mesa de voto. “Está aí o pessoal do MPLA a fugir no autocarro”, pode ouvir-se. “A fugirem com os nossos votos, a fugirem com as nossas atas.”

Após empregar “uma vaga de dispersão com uso da força”, a polícia acompanhou o autocarro que transportou delegados eleitorais e funcionários do consulado ao seu destino, não tendo registado qualquer outra ocorrência.

Segundo a PSP, não houve qualquer detenção, nem foram identificados os intervenientes neste que terá sido o único distúrbio registado junto ao consulado lisboeta durante as eleições angolanas.