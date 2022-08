Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

A Rússia poderá estar a delinear um projeto para mudar o futuro da central nuclear de Zaporíjia. Esta é a maior central da Europa, está neste momento sob domínio das tropas russas e continua a fornecer energia elétrica à Ucrânia, pesar de algumas linhas se encontrarem já inativas. É, no entanto, este último ponto que poderá mudar nos próximos tempos. Segundo o jornal The Guardian, o plano da Rússia pode passar por cortar a ligação à rede elétrica nacional, passando esta para a rede elétrica russa.

Petro Kotin, que lidera a empresa nacional de energia atómica ucraniana, avançou ainda que o plano entrará em fase de execução se os combates entre as tropas russas e ucranianas se intensificarem nos próximos dias, prejudicando assim as ligações energéticas que existem ainda no local.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Eles apresentaram [o plano] na fábrica e [os trabalhadores] apresentaram-no a nós. A pré-condição para este plano era o dano profundo de todas as linhas que conectam a central nuclear de Zaporíjia ao sistema ucraniano.”

Neste momento, três das quatro linhas principais que ligam Zaporíjia ao sistema ucraniano e duas das três linhas secundárias estão inoperacionais.

Este plano, a ser colocado em prática, vai contrariar os apelos feitos pelos líderes mundiais para a Rússia retirar de Zaporíjia o armamento e veículos militares que são vistos a circular no interior da central nuclear.

No entanto, o responsável pela empresa nacional de energia atómica ucraniana avisou que não é possível, simplesmente, desligar uma central nuclear de uma rede e voltar a ligá-la a outra rede.

“É preciso de desligar tudo de um lado e depois começar a ligar do outro lado”, explicou Petro Kotin, acrescentando que, se a refrigeração for comprometida em 90 minutos, “vai começar a haver fusão do núcleo” da central — um acidente nuclear em que o núcleo de um reator sobreaquece e derrete.