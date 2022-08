Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ajustados os últimos detalhes, entre os mais de 120 pavilhões que por estes dias foram montados nos jardins do Palácio de Cristal, a Feira do Livro do Porto está de regresso, este ano centrada na poesia e com uma homenagem à obra de Ana Luísa Amaral. Entre editores, livreiros e alfarrabistas, as expectativas para as vendas nesta edição são positivas, numa feira que muitos consideram já ir além do conceito: “É um festival literário”.

“Nos últimos dois anos esta feira foi o nosso balão de oxigénio. Foi ela que nos permitiu ultrapassar o restante ano mais facilmente. E é também um momento muito esperado por todo o público. Para além de todos os eventos, temos livros com descontos, algo que numa altura de tanta inflação e de tanta incerteza económica é sempre bom de aproveitar”, conta ao Observador Francisco Reis, da Livraria Poetria, que mais recentemente mudou de casa.

A única livraria especializada em poesia e teatro do país é presença assídua na Feira do Livro e tem vindo a assistir à evolução do próprio evento na cidade. Francisco Reis destaca a diferença “a nível de ofertas e de temáticas” e diz estar expectante quanto às vendas este ano: “Na altura da pandemia as nossas expectativas eram muito baixas e ficamos agradavelmente surpreendidos. Queremos crer que as pessoas vão aproveitar esta oportunidade para poderem adquirir livros a preços que normalmente não conseguem ter”, destaca.

Na Livraria Snob — que há nove anos escolheu a Feira do Livro do Porto pela “liberdade e independência” do evento — as expectativas também são positivas e espera-se conseguir atingir resultados semelhantes aos de 2021, o melhor ano da livraria em termos de vendas. “Foi a primeira grande reabertura. As pessoas tinham vontade de sair, de se reencontrarem, de mergulhar nos livros, foi muito bom. O objetivo é aproximarmo-nos do ano passado, já ficaria bastante contente”, refere Duarte Pereira, proprietário desta livraria e editora independente originária de Guimarães.

