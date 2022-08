Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um recorde para as autoridades australianas. Numa só operação, a polícia da Nova Gales do Sul conseguiu encontrar 1.800 quilos de metanfetaminas escondidas entre blocos de mármore, relata a BBC, que indica que a operação decorreu no porto de Sidney. “É a maior apreensão na história da Austrália”, disse o detetive chefe John Watson, citado pela BBC.

De acordo com as estimativas feitas pelas autoridades australianas, as quase duas toneladas de droga apreendida poderiam render até 1.100 milhões de dólares.

Foram acusados três homens na sequência desta apreensão, que segundo a investigação estariam ligados à importação de droga vinda do Médio Oriente. As autoridades apontam para um esquema “sofisticado” para a entrada de droga no país, mas não escondem a surpresa com a “audácia” de tentar dissimular uma quantidade tão grande de metanfetaminas de uma só vez.

A BBC refere que a Austrália tem o maior uso reportado de metanfetaminas per capita do mundo. Os números apontam para que cerca de 6% dos australianos, o equivalente a 1,2 milhões de pessoas, já tenham consumido esta droga.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com as autoridades, esta droga, que é conhecida como “ice” no país, estará a alimentar crimes violentos, adição e problemas de saúde mental. As autoridades já consideram que o país está a atravessar uma “epidemia de ice”, dado a procura desta droga.

A apreensão recorde acontece depois de, há algumas semanas, a polícia ter apreendido 150 quilos deste tipo de droga num Bentley antigo, também no porto de Sidney.