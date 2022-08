Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O browser interno do TikTok estará a inserir códigos em todos os links ou anúncios nos quais os utilizadores carregam enquanto estão a utilizar a rede social. Um estudo realizado por Felix Krause sugere que é assim que a aplicação consegue “espiar” a atividade dos utilizadores.

De acordo com o antigo programador da Google, o navegador interno do TikTok regista os toques de ecrã que os utilizadores fazem, conseguindo assim aceder facilmente a dados pessoais como usernames, passwords ou informações de cartões de crédito. Desta forma, a rede social poderá estar a registar o que as pessoas escrevem, sem o consentimento das mesmas.

A Forbes revela que isto acontece porque quando os utilizadores carregam em links ou anúncios do TikTok, a rede social não abre essa nova página com recurso a navegadores mais conhecidos como o Google Chrome ou o Safari. Em vez disso, a aplicação utiliza um browser criado por si que consegue reescrever partes de páginas online.

Assim, o estudo sugere que, para conseguir “vigiar” os seus utilizadores, o TikTok injeta um código JavaScript nas páginas visitadas, que são acedidas pelas publicações partilhadas.

A rede social já respondeu às suspeitas levantadas por Felix Krause rejeitando a ideia de que está a usar o seu navegador interno para vigiar o que os utilizadores teclam. Ainda assim, confirmou que esses recursos existem no código, escreve a Forbes.