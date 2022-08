Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A famosa casa de leilões Christie’s anunciou na quinta-feira a venda da coleção de arte de Paul Allen, o cofundador da Microsoft que morreu em 2018. O acervo, que inclui obras-primas de Pierre-Auguste Renoir e Roy Lichtenstein, está avaliada em mais de mil milhões de dólares.

O The New York Times esclarece que a coleção junta mais de 150 obras de arte realizadas ao longo de 500 anos e será licitada durante o mês de novembro, numa data ainda a definir e que será a maior venda de uma coleção privada da história dos leilões. Christie’s garante que todos os lucros serão doados a instituições de caridade, conforme a vontade de Allen.

Numa entrevista por telefone ao jornal americano, o presidente da Christie’s explica que este será um grande evento para o mercado e para o mundo da arte. “O facto deste leilão englobar cinco séculos de grandes obras, de artistas como Boticelli a David Hockney, além de ser fruto da personalidade muito inspiradora de Paul Allen e de todos os resultados serem doados à caridade, fazem com que estejamos muitos emocionados com este projeto extraordinário. É algo muito especial“, revelou Guillaume Cerutii, ao jornal de Nova Iorque.

Apesar das consequências económicas da pandemia, do impacto da guerra na Ucrânia e da alta inflação, os colecionadores mais ricos continuam a promover o crescimento do mercado da arte. Segundo um pesquisa publicada pela Art Basel e UBS, o setor da arte lucrou 65,1 bilhões de dólares no ano de 2021.

