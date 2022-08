Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A nomeação de Miguel Cruz para a presidência da Infraestruturas de Portugal (IP) foi aprovada esta sexta-feira em assembleia-geral que elegeu também mais cinco administradores para o mandato que decorre até 2024.

Miguel Cruz foi secretário de Estado do Tesouro de João Leão, enquanto ministro das Finanças, cargo no qual teve como principal missão negociar a reestruturação da TAP com a Comissão Europeia, processo que ficou finalizado no final do ano passado.

Antes de chegar à secretaria de Estado, Miguel Cruz foi presidente da Parpública, holding de participações do Estado. A IP é a gestora das redes ferroviária e rodoviária e a empresa pública que é responsável pelos maiores projetos de investimento público, nomeadamente na rede ferroviária.

A nomeação da nova administração da IP vem preencher várias vagas no conselho da IP, incluindo a do presidente, António Laranjo deixou de exercer o cargo no início deste ano. Até à realização desta assembleia-geral, estavam preenchidos três cargos na administração que se mantêm para um novo mandato — Carlos Fernandes, Alexandra Barbosa e Vanda Nogueira.

Carlos Fernandes foi reconduzido como vice-presidente da IP, o mesmo cargo que irá ser desempenhado por Maria Amália Freire de Almeida que foi chefe de gabinete de Miguel Cruz na secretaria de Estado do Tesouro. Entra ainda no conselho da IP Ana Isabel Mota da Silva Coelho que foi vogal da administração do IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional).