A Região Autónoma da Madeira produz anualmente cerca de 120 mil litros de vinho tranquilo e 3,4 milhões de livros de vinho licoroso, indicou esta quinta-feira o presidente do executivo regional, sublinhando que a exportação “está a correr bem”.

“Os nossos vinhos [tranquilos] estão com cada vez mais penetração no mercado e o vinho Madeira [licoroso] também voltou à situação de normalidade”, disse Miguel Albuquerque.

O governante falava na abertura da Festa do Vinho Madeira 2022, no Funchal, evento que decorre até 11 de setembro com iniciativas em vários concelhos do arquipélago.

“Temos de valorizar os nossos produtos e o vinho Madeira não pode ser um produto de valor baixo”, disse, reforçando: “A qualidade tem melhorado e o preço tem de ser adequado à qualidade do vinho”.

As previsões oficiais apontam para uma ocupação hoteleira na ordem dos 90% durante a Festa do Vinho Madeira, evento que inclui 22 atuações no “Madeira Wine Lounge”, na Praça do Povo, 15 atuações na Semana Europeia de Folclore e quatro concertos da “Vinha ao Lagar” nos concelhos da Ribeira Brava, Calheta, Ponta Delgada e São Vicente.

O certame, cuja organização envolve cerca de 1.300 pessoas, representa um investimento de 178.000 euros por parte da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

O evento conta também com uma área destinada à gastronomia e inclui uma exposição sobre o ciclo do Vinho Madeira, duas ‘masterclasses’, 12 conversas com os produtores regionais de vinho e o Pavilhão do Bordado Madeira, localizado em frente à catedral da Sé, no Funchal.