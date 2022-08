O Movimento dos Amigos da Ria de Aveiro (MARIA) reuniu-se com autarcas, a quem transmitiu preocupações quanto às dragagens em curso, por serem insuficientes, e a necessidade da gestão regional da ria, foi esta sexta-feira revelado.

Em reuniões separadas, o MARIA encontrou-se com os presidentes das câmaras municipais da Murtosa e de Albergaria-a-Velha, afirmando ter havido “coincidência de pontos de vista”.

Ao longo de mais de duas horas, o encontro do MARIA com o presidente da Câmara Municipal da Murtosa, Joaquim Baptista, permitiu passar em revista alguns dos aspetos mais críticos para o equilíbrio do ecossistema da ria, tendo ficado bem vincada a necessidade de futuramente a região vir a assumir os destinos da ria através de uma entidade supra municipal”, dá conta o movimento.